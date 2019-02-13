Супрун попри заборону приїхала в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ

Тимчасово відсторонена від посади міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун присутня на засіданні Кабінету міністрів, який звітує про роботу за 2018 рік. Вона збирається вирішити питання розблокування роботи МОЗ. Зазначимо, за рішенням Окружного адмінсуду Києва, Супрун заборонено брати участь у засіданнях уряду та голосувати.

Чиновниця наголосила, що наразі план її команди – комплексно захищати системні зміни, які вони розпочали ще у серпні 2016 року щодо трансформації системи охорони здоров'я в Україні.

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Зміни, які розпочалися в охороні здоров'я, – це битва за перемогу гідності, чесності і майбутнього України. Минуле не може з тим змиритись, але використовує тільки ті інструменти, якими користувались завжди – адмінресурс, хакерство проти правової системи, брехню та мережу своїх агентів. Час минулого вийшов, а час змін настав. Тому нас нічого не зупинить. Я їду в Кабмін на засідання уряду, де ми будемо вирішувати це питання. Міністерство охорони здоров'я буде розблоковане,

– наголосила Супрун.



Уляна Супрун на засіданні Кабміну

Суддя Окружного адміністративного суду Києва вже другу добу перебуває у нарадчій кімнаті і не може винести рішення щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки очільниці МОЗ.

За словами чиновниці, суд спеціально намагається затягнути та відтермінувати прийняття цього важливого рішення. МОЗ розглядає такі дії як атаку на міністерство, уряд, президента, та трансформацію системи охорони здоров'я загалом.

Ми вимагаємо, аби суддя терміново оголосив своє рішення, щоби ми знали, як далі діяти,

– додала Супрун.

Окрім того, це рішення створює небезпечний прецедент, що може бути застосований до будь-якої інституції в Україні. Супрун відзначила, що суддя Сергій Каракаш'ян має необмежені повноваження, і не несе жодної відповідальності щодо наслідків невиконання своїх обовязків.



Прес-конференція Супрун у Києві

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.



11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на ранко 13 лютого суд досі не схвалив жодного рішення, а суддя вже другу добу перебуває у нарадчій кімнаті.

Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

- брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;

- визначати стратегічний розвиток міністерства.

Водночас, Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я - підписувати документи, розпрядження, видавати доручення.

Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Дивіться відео про Уляну Супрун: