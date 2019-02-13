Кабмін дозволив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра

Кабінет міністрів України сьогодні, 13 лютого, прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Відтепер вона може підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

Це розпорядження є консолідованим рішенням уряду, повідомили у прес-службі МОЗ на Facebook-сторінці.

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Відповідне розпорядження дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи МОЗ.

Цей винятковий крок Кабінету міністрів є відповіддю на те, що робота МОЗ України була заблокована рішенням Окружного адміністративного суду Києва,

– повідомляють у МОЗ.

Тож розпорядження дозволяє Уляні Супрун підписати важливі документи, зокрема, й щодо розподілу ліків та вакцин у регіони. А також відправити на закордонне лікування 44 українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні “ОХМАТДИТ” та рішення щодо закупівлі обладнання. Тобто усі ті, які потребують негайного затвердження.

Ці документи будуть підписані найближчим часом,

– додали у відомстві.

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.



11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на ранко 13 лютого суд досі не схвалив жодного рішення, а суддя вже другу добу перебуває у нарадчій кімнаті.

Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

- брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;

- визначати стратегічний розвиток міністерства.

Водночас, Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я - підписувати документи, розпрядження, видавати доручення.

Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.



Одні з головних досягнень:

- запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;

- підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;

- старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

Дивіться відео про Уляну Супрун: