01:54
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Кабмін дозволив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра

      1345 Читать новость на русском
      Кабмін дозволив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра
      Кабмін дозволив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра / moz.gov.ua

      Кабінет міністрів України сьогодні, 13 лютого, прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров’я України. Відтепер вона може підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

      Це розпорядження є консолідованим рішенням уряду, повідомили у прес-службі МОЗ на Facebook-сторінці.

      Читайте також: Супрун попри заборону приїхала в Кабмін, щоб розблокувати роботу МОЗ

      Відповідне розпорядження дозволяє розблокувати найбільш критичні питання роботи МОЗ.

      Цей винятковий крок Кабінету міністрів є відповіддю на те, що робота МОЗ України була заблокована рішенням Окружного адміністративного суду Києва,
      – повідомляють у МОЗ.

      Тож розпорядження дозволяє Уляні Супрун підписати важливі документи, зокрема, й щодо розподілу ліків та вакцин у регіони. А також відправити на закордонне лікування 44 українців, продовжити процес будівництва дитячої лікарні “ОХМАТДИТ” та рішення щодо закупівлі обладнання. Тобто усі ті, які потребують негайного затвердження.

      Ці документи будуть підписані найближчим часом,
      – додали у відомстві.

      Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.

      11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на ранко 13 лютого суд досі не схвалив жодного рішення, а суддя вже другу добу перебуває у нарадчій кімнаті.

      Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

      - брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;
      - визначати стратегічний розвиток міністерства.

      Водночас, Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я - підписувати документи, розпрядження, видавати доручення.

      Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:
      - запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      - підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      - старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

      blog_ava
      В Україну не впустили єпископа УПЦ МП: відома причина
      13 лютого
      1984
      Теги: Новини політики Новини України Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Здоров'я
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 13 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      13 лютого , 23:30 Список страхов Кремля, или Эпоха Путина как адкое чумное болото
      Іван Яковина 309
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      13 лютого , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 208
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      13 лютого , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 2225
      Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      13 лютого , 22:00 Головні новини 13 лютого: суд у справі Гандзюк та зброя США для ЄС через загрозу з боку Росії
      1064
      Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      13 лютого , 20:00 Річниця Мінських домовленостей: що змінилося за 4 роки та чи існують альтернативи
      Світлана Попова 218
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук