Дело Ульяны Супрун: радикал Мосийчук пообещал поджечь себя заживо

Уже третий день Окружной админсуд Киева так и не вынес приговор по делу Ульяны Супрун. Между тем в Центре противодействия коррупции выяснили, что пояснительную записку к постановлению Мосийчука в отношении Супрун написали на компьютере депутата от "Оппоблока" Александра Долженкова.

Временно отстраненная Ульяна Супрун подчеркнула, что решение от 5 февраля уже больше недели блокирует работу Минздрава.

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Заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефашина заявила, что из-за запрета суда министерство не может развести лекарства для онкобольных, срок годности которых составляет 21 день. К тому же, невозможно развести вакцины против кори для украинских военных.

Сама же Ульяна Супрун, не дождавшись решения суда, пошла на заседание Кабмина, хотя участия в работе не принимала, опять же, из-за запрета суда.



Ульяна Супрун на заседании Кабмина

Взамен радикал Игорь Мосийчук, который способствовал отстранению чиновницы, устроил очередное шоу. После того как антикоррупционеры обнаружили, что пояснительную записку к его постановлению об отстранении Супрун печатали на компьютере нардепа-оппоблоковца Александра Долженкова. Сам же Мосийчук считает, что оклеветали и даже угрожал сжечь себя заживо.

Я за все время каденции не разговаривал с Долженковым ни разу в жизни. Масса подобных документов в различных народных депутатов значатся, которые делались на других компьютерах. Я считаю, что произошло вмешательство в работу сайта украинского парламента,

​– сказал Мосийчук.



Заявление Игоря Мосийчука

К слову, Александр Долженков – народный депутат от "Оппозиционного блока", который, по информации журналистов, подконтрольный олигарху Ринату Ахметову и является его доверенным лицом.

Почему это нужно Ахметову? Ему нужно, чтобы фракция Ляшко была в парламенте, а Ляшко же выгодно сейчас позиционировать себя, как борца с "американским врачом смерти", которую сослали сектоиды для издевательства над украинцами,

– отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

В СМИ неоднократно говорили о том, что олигарх финансирует "Радикальную партию Олега Ляшко", в частности радикалов часто можно увидеть в СМИ Ахметова. Вместо этого им приходится публично лоббировать решения, которые нужны олигарху, а также синхронно голосовать с "Оппозиционным блоком".



Олигарх Ринат Ахметов

Стоит отметить, что радикалы действительно имеют зуб на Супрун, ведь два года назад она не просто отказалась от взятки, которую предлагал помощник Ляшко Александр Богачев, но и сообщила об этом НАБУ. Супрун взялась бороться с коррупцией в медицине. И те, кого отстранила от кормушки, теперь пытаются устранить ее.

Личное оскорбление имеет и нынешняя руководительница профильного комитета парламента Ольга Богомолец, которая мечтала о кресле министра здравоохранения. Также с Супрун уже два года воюет известный кардиохирург и глава Института сердца Борис Тодуров, который обвинил Минздрав в провале закупок медикаментов по неотложной помощи после того, как чиновница лично обвиняла Тодурова в коррупции.

КАК ПРОИСХОДИЛО ОТСТРАНЕНИЕ УЛЬЯНЫ СУПРУН