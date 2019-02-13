23:26
13 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, сегодня
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, сегодня
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Дело Ульяны Супрун: радикал Мосийчук пообещал поджечь себя заживо

      266 Читати новину українською

      Уже третий день Окружной админсуд Киева так и не вынес приговор по делу Ульяны Супрун. Между тем в Центре противодействия коррупции выяснили, что пояснительную записку к постановлению Мосийчука в отношении Супрун написали на компьютере депутата от "Оппоблока" Александра Долженкова.

      Временно отстраненная Ульяна Супрун подчеркнула, что решение от 5 февраля уже больше недели блокирует работу Минздрава.

      Читайте также: Мосийчук только берет удар с юридической точки зрения, – активист об иске против Супрун

      Заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефашина заявила, что из-за запрета суда министерство не может развести лекарства для онкобольных, срок годности которых составляет 21 день. К тому же, невозможно развести вакцины против кори для украинских военных.

      Сама же Ульяна Супрун, не дождавшись решения суда, пошла на заседание Кабмина, хотя участия в работе не принимала, опять же, из-за запрета суда.

      ​Уляна Супрун на засіданні Кабміну
      Ульяна Супрун на заседании Кабмина

      Взамен радикал Игорь Мосийчук, который способствовал отстранению чиновницы, устроил очередное шоу. После того как антикоррупционеры обнаружили, что пояснительную записку к его постановлению об отстранении Супрун печатали на компьютере нардепа-оппоблоковца Александра Долженкова. Сам же Мосийчук считает, что оклеветали и даже угрожал сжечь себя заживо.

      Я за все время каденции не разговаривал с Долженковым ни разу в жизни. Масса подобных документов в различных народных депутатов значатся, которые делались на других компьютерах. Я считаю, что произошло вмешательство в работу сайта украинского парламента,
      ​– сказал Мосийчук.

      Заява Ігоря Мосійчука
      Заявление Игоря Мосийчука

      К слову, Александр Долженков – народный депутат от "Оппозиционного блока", который, по информации журналистов, подконтрольный олигарху Ринату Ахметову и является его доверенным лицом.

      Почему это нужно Ахметову? Ему нужно, чтобы фракция Ляшко была в парламенте, а Ляшко же выгодно сейчас позиционировать себя, как борца с "американским врачом смерти", которую сослали сектоиды для издевательства над украинцами,
      – отметил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      В СМИ неоднократно говорили о том, что олигарх финансирует "Радикальную партию Олега Ляшко", в частности радикалов часто можно увидеть в СМИ Ахметова. Вместо этого им приходится публично лоббировать решения, которые нужны олигарху, а также синхронно голосовать с "Оппозиционным блоком".

      Олігарх Рінат Ахметов
      Олигарх Ринат Ахметов

      Стоит отметить, что радикалы действительно имеют зуб на Супрун, ведь два года назад она не просто отказалась от взятки, которую предлагал помощник Ляшко Александр Богачев, но и сообщила об этом НАБУ. Супрун взялась бороться с коррупцией в медицине. И те, кого отстранила от кормушки, теперь пытаются устранить ее.

      Личное оскорбление имеет и нынешняя руководительница профильного комитета парламента Ольга Богомолец, которая мечтала о кресле министра здравоохранения. Также с Супрун уже два года воюет известный кардиохирург и глава Института сердца Борис Тодуров, который обвинил Минздрав в провале закупок медикаментов по неотложной помощи после того, как чиновница лично обвиняла Тодурова в коррупции.

      КАК ПРОИСХОДИЛО ОТСТРАНЕНИЕ УЛЬЯНЫ СУПРУН

      blog_ava
      Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      сегодня
      462
      Теги: Новости политики Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун Новости Украины Ольга Богомолец Виталий Шабунин НАБУ СМИ Взятка Ринат Ахметов Игорь Мосийчук Коррупция Скандал
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      сегодня , 23:00 "Смертельний лабіринт": виживання — це вибір
      Юлія Ліпенцева 81
      Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      сегодня , 22:10 Главные новости 13 февраля: суд по делу Гандзюк и оружие США для ЕС из-за угрозы со стороны РФ
      126
      Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      сегодня , 22:01 Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить
      Артем Овдієнко 1700
      Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      сегодня , 20:00 Годовщина Минских договоренностей: что изменилось за 4 года и существуют ли альтернативы
      Світлана Попова 95
      Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      сегодня , 19:00 Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
      461
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Колесниченко похвастался, как власть наводит в стране порядок
       23 января 2013 , 14:24 10
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Половина современных моделей Volkswagen не прошла проверку на токсичность в Германии
       31 августа 2018 , 11:04
      Министр молодежи и спорта обнародовал долги главных стадионов Украины
       31 августа 2018 , 15:13
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук