Справа Уляни Супрун: радикал Мосійчук пообіцяв підпалити себе живцем

Вже третій день Окружний адмінсуд Києва так і не виніс вирок у справі Уляни Супрун. Тим часом у Центрі протидії корупції з'ясували, що пояснювальну записку до постанови Мосійчука щодо Супрун написали на комп'ютері депутата від "Опоблоку" Олександра Долженкова.

Тимчасово відсторонена Уляна Супрун наголосила, що рішення від 5 лютого вже понад тиждень блокує роботу МОЗ.

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Заступниця міністерки охорони здоров'я України Ольга Стефашина заявила, що через заборону суду міністерство не може розвести ліки для онкохворих, термін придатності яких складає 21 день. До того ж, неможливо розвести вакцини проти кору для українських військових.

Сама ж Уляна Супрун, не дочекавшись рішення суду, пішла на засідання Кабміну, хоча участі в роботі не брала, знову ж таки, через заборону суду.



Уляна Супрун на засіданні Кабміну

Натомість радикал Ігор Мосійчук, який сприяв відстороненню чиновниці, влаштував чергове шоу. Після того як антикорупціонери виявили, що пояснювальну записку до його постанови про відсторонення Супрун друкували на комп’ютері нардепа-опоблоківця Олександра Долженкова. Сам же Мосійчук вважає, що оббрехали та навіть погрожував спалити себе живцем.

Я за весь час каденції не розмовляв з Долженковим жодного разу в житті. Маса подібних документів у різних народних депутатів значаться, що робилися на інших комп'ютерах. Я вважаю, що відбулося втручання в роботу сайту українського парламенту,

​– сказав Мосійчук.



Заява Ігоря Мосійчука

До слова, Олександр Долженков – народний депутат від "Опозиційного блоку", який, за інформацією журналістів, підконтрольний олігарху Ренату Ахметову і є його довіреною особою.

Чому це потрібно Ахметову? Йому потрібно, щоб фракція Ляшка була в парламенті, а Ляшку ж вигідно зараз позиціювати себе, як борця з "американською лікаркою смерті", яку заслали сектоїди для знущання з українців,

– наголосив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

У ЗМІ неодноразово говорили про те, що олігарх фінансує "Радикальну партію Олега Ляшка", зокрема радикалів часто можна побачити у ЗМІ Ахметова. Натомість їм доводиться публічно лобіювати рішення, які потрібні олігарху, а також синхронно голосувати з "Опозиційним блоком".



Олігарх Рінат Ахметов

Варто зазначити, що радикали дійсно мають зуб на Супрун, адже два роки тому вона не просто відмовилася від хабара, який пропонував помічник Ляшка Олександр Богачов, а й повідомила про це НАБУ. Супрун взялася боротися з корупцією у медицині. І ті, кого усунула від годівнички, тепер намагаються усунути її.



Особисту образу має і нинішня очільниця профільного комітету парламенту Ольга Богомолець, яка мріяла про крісло міністра охорони здоров'я. Також з Супрун вже два роки воює відомий кардіохірург та очільника Інституту серця Борис Тодуров, який звинуватив МОЗ у провалі закупівель медикаментів з невідкладної допомоги після того, як чиновниця особисто звинувачувала Тодурова у корупції.