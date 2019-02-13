Подивіться, хто вороги Супрун, і ви зрозумієте, хто вона і що робить

Тиждень минув, як Міністерство охорони здоров'я України було обезголовлене рішенням одіозного Окружного адмінсуду на вимогу радикала Ігоря Мосійчука. Уляну Супрун тимчасово, поки триватиме судовий розгляд, відсторонено від виконання обов'язків.

Найстрашніше в цій ситуації те, що для Феміди взагалі не проблема роками ту чи іншу справу розглядати. Не проблема і для Ігоря Мосійчука, адже депутати звикли роками тягнути з ухваленням вкрай потрібних країні законів. Проте, у простих українців цих років немає.

А саме не мають часу чекати ті, кому вже зараз потрібні безкоштовні ліки. Люди не можуть їх отримати, бо Уляна Супрун позбавлена права підписувати необхідні документи. Більше того, в країні спалах кору, а необхідні вакцини зависли на складах, бо Супрун не вправі наказати їх відвантажити. Більше того, ці ліки мали доставити у військо, щоб зробити щеплення армійцям, зокрема на передову.

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Суддя вже другий день перебуває у нарадчій кімнаті. Він, мабуть, в тиші там медитує і розмірковує: чи варто повертати Супрун на посаду? До речі, це той суддя, який оперативно поновив на посаді Романа Насірова, попри те, що останній досі перебуває під слідством.

То ж, які можуть бути претензії у Феміди до Уляни Супрун? Які побоювання щодо неї, стали причною відсторонення від посади? Жодних побоювань і бути не може щодо неї у чесної, звісно, Феміди. А от кимось вмотивованої, одіозної і вже поміченої у зловживаннях Феміди – є над чим порозмірковувати в нарадчій кімнаті. Зокрема, чи вартий ризик суспільного обурення тих грошей. До речі, за законом суддя не обмежений в часі, може сидіти собі в нарадчій кімнаті хоч місяцями.

Але не мають часу чекати онкохворі українці, які не отримують від держави необхідних ліків, бо за позовом Мосійчука МОЗ вже тиждень паралізоване. Не мають того часу й 44 українці, яких за кошти держави мали б вже зараз відправити на операції за кордон. Але не можуть цього зробити, бо Супрун позбавлена права підпису документів.

Причин наражати простих українців на таке покарання у радикала Мосійчука не мало б бути жодних – якби він дійсно опікувався долею країни і простих громадян. Він мав би відкликати свій позов у тій частині відсторонення Супрун від виконання обов'язків, щоб вона далі могла забезпечувати функціонування міністерства. Судовий розгляд від того не постраждав би, а просто тривав би паралельно.

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Проте ненависть до Супрун за те, що вона поламала багаторічні схеми зловживань у МОЗі настільки велика, а бюджети, які вона не дозволяє красти, настільки грандіозні, що на цьому фоні життя кількох десятків, а може навіть і сотень простих українців – дрібниця. Що їм до українців, які помруть на днях через те, що Супрун відсторонена від посади – для наших ненажерливих можновладців справжній мізер, на який не варто і увагу звертати.

Ігор Мосійчук запевняє, що його претензії до Уляни Супрун обґрунтовані, і нічиїх інтересів він при цьому не лобіює. Проте з'ясувалося, що текст його претензій був надрукований на комп'ютері одного з "опоблоківців". Того, який близький до Ріната Ахмєтова. Нагадаю, що саме Ахмєтова і спонсорує "Радикальну партію". Звісно, це ще не доведено і може бути просто випадковим збігом обставин...

Але, якщо це дійсно так – коло замкнулося, і ми нарешті дізнаємося кому насправді заважає Супрун, і хто є її ворогом. Адже незадоволений він тим, що в Україні відроджують безкоштовну медицину для простих громадян.

Між іншим, когорта ворогів Уляни Супрун дійсно вражає. Бо до неї входять, окрім одного з найбагатших українців та його карманно-радикальної партії, ще й чинна кандидатка в президенти, ціла династія якої й годувалася від медицини. Серед ворогів і колишня ректорка найбільшого медичного вишу України, відсторонена Супрун. У колі противників найвідоміший кардіохірург країни, чий медичний заклад брав з пацієнтів по 100 тисяч гривень за операцію (хоча мав робити її абсолютно безкоштовно, бо ті операції і так вже були профінансовані державою).

Веду до того, що ви, може, нічого не знаєте про Уляну Супрун і не розумієте, що ж такого вона робить для України з медичною реформою. Проте оцінити масштаб її особистості точно можете за постаттю її ворогів. Якщо її ненавидять такі люди, якщо вони попри все намагаються прибрати її з посади – значить, робить вона все правильно! Значить, вона варта нашої вдячності і поваги, а за потреби – варта нашої допомоги.

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