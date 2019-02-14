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      Даю літру бензину: соцмережі глузують з заяви Мосійчука про самоспалення

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      Соцмережі глузують з заяви Мосійчука про самоспалення
      Соцмережі глузують з заяви Мосійчука про самоспалення

      Соцмережі вибухнули глузуваннями з нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука після шоу, яке влаштував політик. Він пригрозив, що спалить себе живцем, а інтернет-юзери жартують, що готові принести для цього акту пальне та дрова.

      Мосійчук, який сприяв відстороненню виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, зробив таку заяву після того, як антикорупціонери виявили, що пояснювальну записку до його постанови щодо Супрун друкували на комп’ютері нардепа-опоблоківця Олександра Долженкова. Сам радикал вважає, що його оббрехали, тому й погрожував спалити себе живцем. Щоправда згодом нардеп заявив: "Не дочекаєтесь!"

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      До слова, Кабінет міністрів 13 лютого ухвалив розпорядження, яке дозволяє Супрун виконувати обов'язки міністра, тож відтепер вона може підписувати документи щодо розподілу ліків та вакцин.

      Чому Уляну Супрун відсторонювали від виконання обов’язків міністра? Суд заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я, таким чином частково задовольнивши позов Мосійчука. Нардеп наполягає, що Супрун досі має громадянство США. Насправді ж Супрун отримала українське громадянство від президента Петра Порошенка ще у 2015 році. Окрім того, подвійне громадянство прямо не заборонене в Україні і його наявність не передбачає жодного покарання.

      Так, Супрун було заборонено брати участь у засіданнях Кабінету міністрів і голосувати, а також визначати стратегічний розвиток МОЗ. Водночас Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра – підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

      11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Проте станом на вечір 13 лютого суд ще не схвалив жодного рішення.

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      Теги: Новини політики Новини України Ігор Мосійчук Радикальна партія Уляна Супрун Карикатура Меми Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
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