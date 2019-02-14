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      "Повністю задовольняє": Мосійчук вперше прокоментував повернення повноважень Супрун

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      "Повністю задовольняє": Мосійчук вперше прокоментував повернення повноважень Супрун
      "Повністю задовольняє": Мосійчук вперше прокоментував повернення повноважень Супрун / obozrevatel.com

      Окружний адміністративний суд Києва скасував тимчасову заборону на керівництво Міністерством охорони здоров'я для Уляни Супрун. Позов подавав депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук. Він сказав, що цілком задоволений рішенням щодо повернення їй повноважень.

      Мосійчук сказав, що суд повністю відхилив аргументи Супрун та уряду, а до аргументів Мосійчука, за його словами, прислухався, пише "Громадське".

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      Ігор Мосійчук заявив, що його рішення "повністю задовольняє".

      Усі мої аргументи прийняті, усі аргументи Супрун та уряду відхилені, але постанова скасована, бо в ній нема потреби,
      – сказав депутат.

      Він додав, що вимагав заборонити Супрун бути членом Кабінету міністрів і впроваджувати державну політику у сфері охорони здоров'я.

      Оскільки уряд ще 13 лютого прийняв розпорядження, відповідно до якого Супрун не може здійснювати ці повноваження, то в його заяві про її відсторонення не було потреби. Адже його фактичні вимоги – задовольнили.

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      Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.

      11 лютого в Окружному адмінсуді Києва стартувало засідання, на якому розглядають клопотання Міністерства юстиції про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я. Під будівлею суду зібралось багато активістів, аби підтримати відсторонену очільницю МОЗ, проте станом на 12 годину 14 лютого суд досі не схвалив жодного рішення, а суддя вже третю добу перебуває у нарадчій кімнаті.

      Які обов'язки суд заборонив виконувати Супрун?

      – брати участь у засіданнях кабінету міністрів і голосувати;
      – визначати стратегічний розвиток міністерства.

      Водночас, Супрун і надалі може виконувати обов'язки першого заступника міністра охорони здоров'я - підписувати документи, розпорядження, видавати доручення.

      Що встигла зробити Уляна Супрун? Вона була на посаді з 1 серпня 2016 року. За цей час Уляна Супрун зробила чимало: початок реформування медичної системи, реформи фінансування системи охорони здоров'я та розвиток системи громадського здоров'я.

      Одні з головних досягнень:

      – запуск програми "Доступні ліки", на яку уряд виділив 500 мільйонів гривень;
      – підтримка парламентом медичної реформи у жовтні 2017 року;
      – старт єдиної кампанії "Лікар для кожної сім’ї" у квітні 2018 року, в рамках якої українці обиратимуть собі лікарів і підписуватимуть із ними декларації.

      Дивіться відео про Уляну Супрун:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Уляна Супрун Ігор Мосійчук Розслідування Кабінет Міністрів України Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: 24 Канал
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