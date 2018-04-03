Дело Сущенко: Марк Фейгин объяснил, в чем особенность дела его подзащитного

Адвокат Марк Фейгин заявил, что в деле незаконно заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко на него оказывают большой давление.

Об этом Марк Фейгин рассказал вечером 3 апреля в прямом эфире 24 Канала.

Смотрите также: Сущенко в СИЗО нарисовал две картины с помощью чая и луковой шелухи

Адвокат объяснил, почему дело украинского журналиста настолько принципиальное.

Есть главная проблема – Сущенко не признал вину. Это единственное дело о "шпионаже", где обвиняемый не признал своей вины. Вы запросто даже среди украинских политзаключенных обнаружите, что все признали вину,

– отметил Фейгин.

Адвокат Сущенко не отрицает, что с некоторых политзаключенных это признание "выбивали".

"Мы сейчас не говорим, как и чем это делалось. Мы сейчас говорим, чем особое дело Сущенко – оно ​​особенно тем, что рядом с тем же Сенцовым, украинский политзаключенный не признал своей вины, несмотря на обвинения в шпионаже. И именно поэтому давление на меня как на адвоката, который поддерживает позицию своего подзащитного, осуществлялось очень серьезное на протяжении всего полтора года", – заявил защитник.

В чем суть дела Сущенко? Роман Сущенко – украинский журналист, которого задержали 2 года назад в Москве. Туда он приехал с частным визитом. ФСБ России обвиняет журналиста в шпионаже, заявляя, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны эти обвинения опровергают.



Если суд в России признает вину Романа Сущенко, его могут лишить свободы на 20 лет.