Справа Сущенка: Марк Фейгін пояснив, чим особлива справа його підзахисного

Адвокат Марк Фейгін заявив, що у справі незаконно ув’язненого у Росії українського журналіста Романа Сущенка на нього чинять неабиякий тиск.

Про це Марк Фейгін розповів ввечері 3 квітня в прямому ефірі 24 Каналу.

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Адвокат пояснив, чому справа українського журналіста є настільки принциповою.

Є головна проблема – Сущенко не визнав провину. Це єдина справа про "шпигунство", де обвинувачений не визнав своєї провини. Ви запросто навіть серед українських політв’язнів виявите, що всі визнали провину,

– зазначив Фейгін.

Адвокат Сущенка не заперечує, що із деяких політв’язнів це визнання "вибивали".

"Ми зараз не говоримо, як і чим це робилось. Ми зараз говоримо, чим особлива справа Сущенка – вона особлива тим, що поруч з тим самим Сенцовим, український політв’язень не визнав своєї провини, попри звинувачення у шпигунстві. І саме через це тиск на мене як на адвоката, який підтримує позицію свого підзахисного, здійснювався дуже серйозний впродовж всього півтора року", – заявив захисник.

У чому суть справи Сущенка? Роман Сущенко – український журналіст, якого затримали 2 роки тому у Москві. Туди він приїхав із приватним візитом. ФСБ Росії звинувачує журналіста у шпигунстві, заявляючи, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР Міноборони ці звинувачення спростовують.



Якщо суд у Росії визнає вину Романа Сущенка, його можуть позбавити волі на 20 років.