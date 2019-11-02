Дело украинского экс-министра Рудьковского в России передали в суд

Российская генпрокуратура передала в суд дело против бывшего украинского народного депутата и министра транспорта и связи Николая Рудьковского. В России бывшего чиновника из Украины обвиняют в нападении на российское посольство.

Целью нападения было осложнение международных отношений России с Украиной и другими государствами, считает Генеральная прокуратура России.

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По мнению следствия, Николай Рудьковский в разгар российско-украинской войны, 14 июня 2014 года, совершил нападение на российское посольство в Киеве вместе с активистами "Правого сектора".

Российские правоохранители задержали Рудьковского, после чего его сразу же взяли под стражу. После утверждения обвинения уголовное дело направили в московский городской суд.

Что известно о Николая Рудьковском?

Николай Рудьковский – народный депутат Украины 4, 5 и 7 созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов", а также министр транспорта и связи во втором правительстве Виктора Януковича.



В 2007 году в Украине Рудьковского обвинили в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества. В частности, говорилось о заграничных поездках за государственные средства. После прихода к власти банды Януковича, все обвинения были сняты.