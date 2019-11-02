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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Справу українського ексміністра Рудьковського в Росії передали до суду

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      Генпрокуратура Росії передала до суду справу українського ексміністра Рудьковського
      Генпрокуратура Росії передала до суду справу українського ексміністра Рудьковського / nbnews.com.ua

      Російська генпрокуратура передала до суду справу проти колишнього українського народного депутата та міністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. У Росії колишнього чиновника з України звинувачують у нападі на російське посольство.

      Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Росії з Україною та іншими державами, вважає генеральна прокуратура Росії.

      Цікаво: Ексміністра транспорту України Рудьковського помістили у психіатричну лікарню в РФ

      На думку слідства, Микола Рудьковський у розпал російсько-української війни, 14 червня 2014 року, здійснив напад на російське посольство у Києві разом з активістами "Правого сектору".

      Російські правоохоронці затримали Рудьковського, після чого його одразу ж взяли під варту. Після затвердження обвинувачення кримінальну справу направили до московського міського суду.

      Що відомо про Миколу Рудьковського?Микола Рудьковський – народний депутат України 4, 5 та 7 скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів", а також міністр транспорту і зв'язку у другому уряді Віктора Януковича.

      У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна. Зокрема, мовилося про закордонні поїздки державним коштом. Після приходу до влади банди Януковича, всі звинувачення було знято.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Микола Рудьковський Партія регіонів
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