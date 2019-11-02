Справу українського ексміністра Рудьковського в Росії передали до суду

Російська генпрокуратура передала до суду справу проти колишнього українського народного депутата та міністра транспорту і зв'язку Миколи Рудьковського. У Росії колишнього чиновника з України звинувачують у нападі на російське посольство.

Метою нападу було ускладнення міжнародних відносин Росії з Україною та іншими державами, вважає генеральна прокуратура Росії.

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На думку слідства, Микола Рудьковський у розпал російсько-української війни, 14 червня 2014 року, здійснив напад на російське посольство у Києві разом з активістами "Правого сектору".

Російські правоохоронці затримали Рудьковського, після чого його одразу ж взяли під варту. Після затвердження обвинувачення кримінальну справу направили до московського міського суду.

Що відомо про Миколу Рудьковського?Микола Рудьковський – народний депутат України 4, 5 та 7 скликань від "Соціалістичної партії" та "Партії регіонів", а також міністр транспорту і зв'язку у другому уряді Віктора Януковича.



У 2007 році в Україні Рудьковського звинувачували у зловживанні владою та розтраті державного майна. Зокрема, мовилося про закордонні поїздки державним коштом. Після приходу до влади банди Януковича, всі звинувачення було знято.