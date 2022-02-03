Демченко назвал главные задачи, которые ему поставили перед назначением главой таможни

Вячеслава Демченко назначили исполнителем обязанностей главы Государственной таможенной службы в ноябре 2021 года. Перед тем правительство поставило перед служащим 3 главные задачи.

Теперь глава службы работает над реализацией этих задач. Об этом Демченко рассказал в интервью 24 каналу.

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Какие задания дали Демченко

Наполнение бюджета;

борьба с коррупцией;

взаимодействие с таможенными службами сопредельных стран, с которыми у Украины наибольший товарооборот.

Первые результаты их выполнения

Служащий отметил, что во время его руководства таможня перевыполнила индикатив, то есть показатель того, сколько денег следует собрать для бюджета. Так, индикатив на первый месяц был 31 миллиард, но служба его превзошла на 19,8%.

Кроме того, чиновник активно занимается вопросом контрабанды.

Я сейчас изучаю опыт других стран. Мне очень импонирует опыт Азербайджана, который добился полной цифровизации, где таможенник фактически не принимает решений на пропуск или недопуск. Этим занимается компьютер,

– отметил Демченко.

В пункте сотрудничества с другими государствами Демченко отметил, что таможня провела переговоры с Китаем и Кореей.

Демченко – бывший руководитель управления разведки Государственной пограничной службы. Чиновник говорит, что сравнивать работу в таможне и пограничной службе очень сложно, ведь это 2 разных органа, у которых много отличий.