Демилитаризация оккупантов идет по плану: защитники показали "мусор" врагов на Херсонщине
29 марта 2022 , 13:30Читати новину українською
Источник:Стратком ВСУ
Наши бойцы показали демилитаризацию оккупационных войск в Херсонской области. Говорят, все идет по плану.
Обнародовали фотографии техники, которую бросили россияне. В ВСУ напомнили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.
К слову Более 1500 погибших и уничтоженный комбриг: под Харьковом оккупанты наращивают силы из-за потерь
Кстати, под Харьковом наши бойцы разгромили 200-ю отдельную мотострелковую бригаду. Потери составили более 1500 военнослужащих.
Кроме того, ликвидировали командира – полковника Дениса Курило.
Российский мусор в Херсонской области / Фото СтратКом ВСУ: