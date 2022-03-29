Демилитаризация оккупантов идет по плану: защитники показали "мусор" врагов на Херсонщине

29 марта 2022 , 13:30
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Источник:

Стратком ВСУ

Наши бойцы показали демилитаризацию оккупационных войск в Херсонской области. Говорят, все идет по плану.

Обнародовали фотографии техники, которую бросили россияне. В ВСУ напомнили, что "украинское сафари 2.0" продолжается.

К слову Более 1500 погибших и уничтоженный комбриг: под Харьковом оккупанты наращивают силы из-за потерь

Кстати, под Харьковом наши бойцы разгромили 200-ю отдельную мотострелковую бригаду. Потери составили более 1500 военнослужащих.

Кроме того, ликвидировали командира – полковника Дениса Курило.

Российский мусор в Херсонской области / Фото СтратКом ВСУ:

 

Автор: Ольга Музика