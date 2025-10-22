Покушение на активистов Ганула и Бейбутяна: обвиняемого приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд огласил приговор Николаю Майоренко, которого обвиняли в организации заказного убийства активистов Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Как Майоренко отреагировал на свой приговор в суде?

Приговор Николаю Майоренко объявили в Приморском суде Одессы 22 октября.

Во время предварительного заседания 20 октября обвиняемый заявил, что полностью признает вину и соглашается на упрощенное рассмотрение дела. Ранее он своей вины не признавал.

Прокуратура просила назначить Майоренко 15 лет заключения, отмечая, что речь идет о покушении на убийство на заказ из корыстных побуждений. Защита настаивала на минимальном сроке, ссылаясь на признание подсудимого.

В итоге суд признал Николая Майоренко виновным и назначил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. После оглашения приговора мужчина заявил журналистам, что не планирует подавать апелляцию, отказавшись комментировать другие вопросы.

Прокомментировал решение суда и потерпевший Геннадий Бейбутян.

Я считаю, что суд справедливо дал 14 лет ему. Он заслужил это наказание,

– сказал общественный активист.

Что известно о деле о покушении на активистов Ганула и Бейбутяна?