Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
Как Майоренко отреагировал на свой приговор в суде?
Приговор Николаю Майоренко объявили в Приморском суде Одессы 22 октября.
Во время предварительного заседания 20 октября обвиняемый заявил, что полностью признает вину и соглашается на упрощенное рассмотрение дела. Ранее он своей вины не признавал.
Прокуратура просила назначить Майоренко 15 лет заключения, отмечая, что речь идет о покушении на убийство на заказ из корыстных побуждений. Защита настаивала на минимальном сроке, ссылаясь на признание подсудимого.
В итоге суд признал Николая Майоренко виновным и назначил 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. После оглашения приговора мужчина заявил журналистам, что не планирует подавать апелляцию, отказавшись комментировать другие вопросы.
Прокомментировал решение суда и потерпевший Геннадий Бейбутян.
Я считаю, что суд справедливо дал 14 лет ему. Он заслужил это наказание,
– сказал общественный активист.
Что известно о деле о покушении на активистов Ганула и Бейбутяна?
В октябре 2024 года в Одессе задержали 43-летнего львовянина Николая Майоренко, которого подозревали в покушении на убийство одесского бизнесмена и общественного деятеля Геннадия Бейбутяна по заказу российских спецслужб. Мужчина приехал в город в сентябре, чтобы выполнить задание кураторов из России, которые обещали Майоренко за это 80 тысяч долларов.
Мужчина передал наемнику данные о жертве, а правоохранители инсценировали убийство, после чего Майоренко задержали во время "получения отчета". У львовянина изъяли гранату Ф-1 и телефон с перепиской с российским куратором. СБУ сообщила, что покушение планировалось как показательное, чтобы дестабилизировать ситуацию в Одесской области.
Следствию также было известно, что в сентябре 2024 года обвиняемый приехал в Одессу для выполнения еще одного задания спецслужб России – организации ликвидации Демьяна Ганула. В судебном деле Николая Майоренко Ганул проходил, как потерпевший.
В то же время стоит отметить, что Демьян Ганул был застрелен в центре Одессы 14 марта 2025 года. Обвиняемым по этому делу является Сергей Шалаев, который служил в армии, но ушел в СЗЧ.