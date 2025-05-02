Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на стрим Сергея Стерненко.

Смотрите также Нападение на Стерненко: все, что известно на данный момент

Что надо сделать власти после нападения на Стерненко

Волонтер подчеркнул: оккупанты убивают украинцев, потому что те не хотят жить под оккупацией и быть русифицированными.

Россияне нас убивают не потому, что мы плохие или хорошие. Россияне нас убивают не потому, что мы им нравимся или не нравимся. Россияне нас убивают, потому что мы украинцы. И им на***ть, кто ты – поддерживаешь ты Порошенко, или Тимошенко, или Зеленского.

Однако будут гибнуть и сами россияне.

Активист отметил, что украинцам следует предоставить право на короткоствольное оружие для самозащиты. Ведь убийцы Демьяна Ганула и Ирины Фарион, так же как и нападавшая на Стерненко, имели незарегистрированное, нелегальное огнестрельное оружие. А вот украинцы права носить легальное короткоствольное оружие не имеют.

"Запрещать гражданам защищать себя с помощью короткостволов – это идиотизм, маразм. Сейчас каждый депутат, который выступает против права граждан на короткоствольное огнестрельное оружие и против права на самозащиту, – выступает одновременно за убийства украинцев. Потому что российские спецслужбы будут и в дальнейшем пытаться нас убивать. И мы должны иметь инструменты, чтобы защитить себя и своих близких", – объяснил Сергей Стерненко.

Напоследок он сказал: публично обращается к народным избранникам, чтобы те поднимали этот вопрос. И лично будет говорить с некоторыми депутатами.

Покушение на Стерненко 1 мая стало не первым нападением на него. Ранее волонтера даже судили за попытку самозащиты.