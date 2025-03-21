Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Издание получило ответ от Национальной полиции.

К теме Активиста Демьяна Ганула убили в центре Одессы: все, что об этом известно

Демьяну Ганулу ранее угрожали

Еще 24 июля 2024 года Демьян Ганул обратился в отделение полиции №1 в Одессе. Мужчина сообщил, что ему и его родным неизвестные люди угрожают убийством. Тогда полиция приняла заявление и нашла подозреваемого. Задержанного гражданина взяли под стражу под стражей.

Следственным управлением ГУНП в Одесской области начато досудебное расследование. По результатам проведения следственных действий, лицо, причастное к приготовлению преступления, задержано, сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в этих уголовных производствах в настоящее время продолжается,

– отметили правоохранители.

Отдельное уголовное производство полиция начала 14 марта после убийства Демьяна Ганула. Подозреваемым в преступлении был гражданин Сергей Шалаев. В суде он признал свою вину в убийстве общественного деятеля Демьяна Ганула. Шалаева отправили под стражу без возможности внесения залога на 60 дней.

Предполагаемого убийцу Демьяна Ганула подозревают в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. Также подозрение объявили еще одному гражданину, о котором подробно не рассказывают. Предоставить больше информации об убийстве активиста в Одессе полиция отказалась из-за запрета разглашения данных досудебного расследования.

Добавим, что друзья погибшего Демьяна Ганула уверены, что его убийство было заказным из-за проукраинской позиции активиста.