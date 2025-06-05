Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко для Анны Максимчук.

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В Нацгвардии высказались о проблемах демобилизации

Как отметил Пивненко, сейчас в Силах обороны недоукомплектованы бригады. Бригад, которые заполнены хотя бы на 85 – 90% немного, не говоря уже о полной комплектации.

Сейчас бригады проводят внутреннюю ротацию своими подразделениями. Но этого недостаточно. Украине нужно создавать резервы, чтобы, в частности, отражать наступления врага во время летней компании.

По мнению командующего Нацгвардии, переброска и маневрирование войск не является столь действенным. Лучше иметь резервы, ведь это устойчивость.

Потому что любой маневр – забираешь отсюда подразделение, ставишь туда – противник осведомлен, они будут бить на этом направлении. Поэтому нужны резервы,

– указал Пивненко.

Бригадный генерал признает, что Нацгвардия зависима от мобилизации. Только 30 – 35% от потребности закрывается рекрутингом.

Интервью Александра Пивненко: смотрите полное видео

Отметим, Александр Пивненко считает, что Украине нужно стоять в "активной обороне" во время летнего наступления России. Он предлагает сделать "килзону", например, в 10 километров, чтобы противник просто не мог туда зайти, и наращивать свои силы.