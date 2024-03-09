Почему сейчас нельзя говорить о точном количестве срочников, которых планируют уволить, в эфире телемарафона объяснили народные депутаты Ирина Фриз и Александр Федиенко, передает 24 Канал.
Смотрите также Мобилизация в Украине: кого могут призвать в марте 2024 года
"Практически все срочники, которые изъявили желание уволиться"
Во время действия военного положения объявлять количество уволенных срочников по указу не представляется возможным,
– подчеркнула Фриз.
В то же время нардеп констатировала, что этот указ – правильный шаг. Ведь есть люди, которые находятся на срочной службе уже почти 4 года. Они нуждаются в увольнении и определении дальнейшей судьбы.
Во время войны, военного положения о количестве тех срочников, которые будут уволены, никто не будет говорить. Но, по крайней мере, на сколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться, потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться,
– отметил Александр Федиенко.
Нардеп добавил, что также срочники, которые уволились после соответствующего срока, что определен в законе, могут быть или мобилизованы, или же изъявить желание подписать контракт для того, чтобы присоединиться к ВСУ.
Интересно Сколько женщин служат в ВСУ по состоянию на 2024 год: в Минобороны поразили цифрой
Коротко, что надо знать об указе о демобилизации срочников
- Владимир Зеленский подписал его вечером 7 марта. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
- В тексте говорится: "Уволить в апреле – мае 2024 года в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований военнослужащих срочной военной службы, срок военной службы которых, установлен частью первой статьи 23 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", закончился во время действия военного положения и военную службу которых продлен сверх установленных сроков".