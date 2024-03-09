Почему сейчас нельзя говорить о точном количестве срочников, которых планируют уволить, в эфире телемарафона объяснили народные депутаты Ирина Фриз и Александр Федиенко, передает 24 Канал.

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"Практически все срочники, которые изъявили желание уволиться"

Во время действия военного положения объявлять количество уволенных срочников по указу не представляется возможным,

– подчеркнула Фриз.

В то же время нардеп констатировала, что этот указ – правильный шаг. Ведь есть люди, которые находятся на срочной службе уже почти 4 года. Они нуждаются в увольнении и определении дальнейшей судьбы.

Во время войны, военного положения о количестве тех срочников, которые будут уволены, никто не будет говорить. Но, по крайней мере, на сколько я слышал, это практически все срочники, которые изъявили желание уволиться, потому что есть срочники, которые все же изъявили желание подписать контракт и остаться,

– отметил Александр Федиенко.

Нардеп добавил, что также срочники, которые уволились после соответствующего срока, что определен в законе, могут быть или мобилизованы, или же изъявить желание подписать контракт для того, чтобы присоединиться к ВСУ.

Обратите внимание! Уволенные срочники не могут быть мобилизованы в течение 12 месяцев.

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