Чому зараз не можна гороворити про точну кількість стровиків, яких планують звільнити, в ефірі телемарафону пояснили народні депутати Ірина Фріз і Олександр Федієнко, передає 24 Канал.

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"Практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися"

Під час дії воєнного стану оголошувати кількість звільнених строковиків за указом не є можливим,

– підкреслила Фріз.

Водночас нардепка констатувала, що цей указ – правильний крок. Адже є люди, які перебувають на строковій службі вже майже 4 роки. Вони потребують звільнення та визначення подальшої долі.

Під час війни, воєнного стану про кількість тих строковиків, які будуть звільнені, ніхто не буде казати. Але, принаймні, на скільки я чув, це практично всі строковики, які виявили бажання звільнитися, бо є строковики, які все ж таки виявили бажання підписати контракт і залишитися,

– наголосив Олександр Федієнко.

Нардеп додав, що також строковики, які звільнилися після відповідного терміну, що визначений в законі, можуть бути або мобілізовані, або ж виявити бажання підписати контракт для того, щоб долучитися до ЗСУ.

Зверніть увагу! Звільнені строковики не можуть бути мобілізовані упродовж 12 місяців.

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