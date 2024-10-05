Особенности процесса демобилизации объяснили адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник. Отмечается, что основания для увольнения со службы определены статьей 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе".

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Кто может демобилизоваться в октябре 2024 года

По словам юристов, сейчас военнослужащие в Украине могут демобилизоваться в таких случаях:

по состоянию здоровья (нужно пройти ВВК и получить заключение медкомиссии);

при наступлении предельного возраста службы;

по ряду семейных обстоятельств (все они прописаны в Законе "О воинской обязанности и военной службе");

если вступил в законную силу приговор суда, который лишает, ограничивает свободу военнослужащего или лишает его воинского звания.

Важно! По закону, демобилизоваться также могут военнослужащие, прошедшие плен.

Что касается военнослужащих-контрактников, поводом для увольнения может быть окончание контракта. По собственному желанию могут уволиться иностранцы или лица без гражданства. Однако в последнем случае уволить смогут только через 6 месяцев непрерывной военной службы.

Стоит отметить, что во всех этих случаях военнослужащий должен иметь документы, подтверждающие его право на увольнение со службы.