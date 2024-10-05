Особливості процесу демобілізації пояснили адвокати Євген Камишев та Руслан Мельнік. Зазначається, що підстави для звільнення зі служби визначені статтею 26 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

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Хто може демобілізуватися в жовтні 2024

За словами юристів, наразі військовослужбовці в Україні можуть демобілізуватися в таких випадках:

за станом здоров'я (потрібно пройти ВЛК і отримати висновок медкомісії);

при настанні граничного віку служби;

за низкою сімейних обставин (всі вони прописані у Законі "Про військовий обов'язок і військову службу");

якщо набрав законної сили вирок суду, який позбавляє, обмежує свободу військовослужбовця або позбавляє його військового звання.

Важливо! За законом, демобілізуватися також можуть військовослужбовці, які пройшли полон.

Що стосується військовослужбовців-контрактників, приводом для звільнення може бути закінчення контракту. За власним бажанням можуть звільнитися іноземці або особи без громадянства. Однак в останньому випадку звільнити зможуть лише через 6 місяців безперервної військової служби.

Варто зазначити, що у всіх цих випадках військовослужбовець повинен мати документи, що підтверджують його право на звільнення зі служби.