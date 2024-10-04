Так, 2 жовтня 2024 року набрав чинності "Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг", з урахуванням змін внесених постановою Кабміну 1 жовтня 2024 року № 1125.

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Чи можна отримати бронь без оновлення даних

Зміни, внесені 1 жовтня, передбачають, що у списку кандидатів на бронь, який формує підприємство, державний орган, установа, мають бути вказані такі дані, як реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі), військово-облікова спеціальність та дата уточнення військово-облікових даних.

Далі сформований список перевіряється засобами Реєстру військовозобов’язаних з метою перевірки наявності особи в зазначеному Реєстрі.

У разі позитивного результату перевірки засобами Реєстру військовозобов’язаних переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку"

Нагадаємо, що військовозобов'язані були змушені уточнити свої дані щодо перебування на військовому обліку до 16 липня 2024 року.

Зазначимо, що у розшуку можуть перебувати особи, які не виконали свої обов'язки, зокрема не з'явилися за повісткою, проігнорували направлення на проходження ВЛК, не виконали вимоги роботодавця щодо виклику до ТЦК.

Отже, відповідно до урядової постанови, з 2 жовтня 2024 року підприємства більше не можуть бронювати військовозобов'язаних, які не уточнили свої дані, порушили правила військового обліку та які перебувають у розшуку.

До слова, Кабмін зменшив термін явки до ТЦК за повісткою.