Так, 2 октября 2024 года вступил в силу "Порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг", с учетом изменений, внесенных постановлением Кабмина 1 октября 2024 года № 1125.

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Можно ли получить бронь без обновления данных

Изменения, внесены 1 октября, предусматривают, что в списке кандидатов на бронь, который формирует предприятие, государственный орган, учреждение, должны быть указаны такие данные, как реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме), военно-учетная специальность и дата уточнения военно-учетных данных.

Далее сформированный список проверяется средствами Реестра военнообязанных с целью проверки наличия лица в указанном Реестре.

В случае положительного результата проверки средствами Реестра военнообязанных перевод военнообязанного на специальный воинский учет на срок действия отсрочки осуществляется автоматически в случае, когда военнообязанный:

находится на воинском учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании на воинском учете"

Напомним, что военнообязанные были вынуждены уточнить свои данные о пребывании на воинском учете до 16 июля 2024 года.

Отметим, что в розыске могут находиться лица, которые не выполнили свои обязанности, в частности не явились по повестке, проигнорировали направление на прохождение ВВК, не выполнили требования работодателя по вызову в ТЦК.

Итак, соответствии с правительственным постановлением, со 2 октября 2024 года предприятия больше не могут бронировать военнообязанных, которые не уточнили свои данные, нарушили правила воинского учета и которые находятся в розыске.

К слову, Кабмин суменьшил срок явки в ТЦК по повестке.