Он также отметил,, что в случае привлечения большего количества людей в ВСУ будет возможность проводить ротации чаще, восстанавливая боеспособность подразделений. Таким образом будет уменьшено время пребывания бойцов на передовой.

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Нужно будет передать опыт

Командир 93-й ОМБр "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью заявил, что он против демобилизации до конца войны. Сейчас 93-я бригада под его командованием держит оборону на Бахмутском направлении.

Люди, которые сейчас в строю длительное время, – главные носители боевого опыта. И этот опыт им надо будет передать. Следующий момент: 36 месяцев. После 36 месяцев можно считать, что уже то будущее, за которое мы боремся, наступило? Нет,

– сказал он.

По его словам, ситуацию с физической и моральной усталостью военнослужащих, которые уже защищают наше государство, может улучшить привлечение в ряды Вооруженных Сил Украины большего количества людей.

Он отметил, что таким образом удастся проводить ротации чаще, с большей периодичностью восстанавливать боеспособность подразделений, таким образом уменьшая их время пребывания на "переднем крае".

"Физическая и психологическая нагрузка уменьшится. У бойцов будет возможность отдохнуть, побыть с семьей. А у командиров будет возможность больше времени уделить тренировкам и внедрением тех моделей боя, которые сейчас актуальны", – добавил боец.

Правка о демобилизации была изъята полностью из закона