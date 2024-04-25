Він також наголосив на тому, що у разі залучення більшої кількості людей до ЗСУ буде змога проводити ротації частіше, відновлюючи боєздатність підрозділів. Таким чином буде зменшено час перебування бійців на передовій.

Дивіться також Під час війни можливо все, – відома українська співачка відверто висловилася про мобілізацію

Потрібно буде передати досвід

Командир 93-ї ОМБр "Холодний Яр" Павло Паліса в інтерв'ю заявив, що він проти демобілізації до кінця війни. Наразі 93-тя бригада під його командуванням тримає оборону на Бахмутському напрямку.

Люди, які зараз в строю тривалий час, – головні носії бойового досвіду. І цей досвід їм треба буде передати. Наступний момент: 36 місяців. Після 36 місяців можна вважати, що вже те майбутнє, за яке ми боремося, настало? Ні,

– сказав він.

За його словами, ситуацію з фізичною і моральною втомою військовослужбовців, які вже захищають нашу державу, може покращити залучення до лав Збройних Сил України більшої кількості людей.

Він наголосив, що таким чином вдасться проводити ротації частіше, з більшою періодичністю відновлювати боєздатність підрозділів, таким чином зменшуючи їхній час перебування на "передньому краї".

"Фізичне і психологічне навантаження зменшиться. У бійців буде можливість відпочити, побути з сім'єю. А в командирів буде можливість більше часу приділити тренуванням і впровадженням тих моделей бою, які зараз актуальні", – додав боєць.

Правку про демобілізацію було вилучено повністю з закону