Возможна ли демобилизация в феврале 2025 года и какая позиция власти – рассказывает 24 Канал. Стоит отметить, что военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 9 мая этого года.

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Возможна ли демобилизация в Украине

В январе 2024 года первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что правительство разработало законопроект о демобилизации. Однако его отложили до весны 2025 года для доработки механизмов замены военных после демобилизации.

Впоследствии этот вопрос прокомментировал Владимир Зеленский. В интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для Il Foglio президент объяснил, что мобилизация граждан во время военного положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством. По его словам, для возвращения военных домой необходимо заставить Россию как можно быстрее завершить войну.

Глава государства отметил, что есть запросы по вопросу возвращения домой военных, но сейчас это не предусматривает закон.

Мы сегодня защищаемся. Если завтра, например, половина армии просто пойдет домой, ну тогда надо было в первый день сдаваться... Если завтра половина людей пойдет домой, Путин нас убьет всех... Абсолютно так и будет... Кто будет не соглашаться, они нас убьют,

– подчеркнул Зеленский.

Президент также добавил, что любое ослабление обороны страны поставит под угрозу ее существование.

К слову, недавно правительство приняло решение о введении электронных направлений на ВВК для военнообязанных. Этот шаг необходим для ускорения прохождения ВВК и уменьшения очередей в ТЦК.