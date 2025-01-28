Прежде всего опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Для чего принимают электронные направления на ВВК

Правительство дало "зеленый свет" электронным направлением на ВВК для военнослужащих.

Направление можно сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение Резерв+. Эта опция существует прежде всего для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию.

Эта инициатива призвана уменьшить нагрузку на ТЦК, поскольку людям больше не придется стоять в очередях, чтобы получить соответствующий документ.

Денис Шмыгаль добавил, что людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК.

Напомним, "ограниченно годным" военнообязанным необходимо было пройти повторное ВЛК до 5 февраля, однако это физически невозможно. Планируется предоставить не менее 3 месяцев для прохождения медосмотра без штрафов. Электронные оповещения были одним из условий решения проблемы.