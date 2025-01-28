Передусім опція буде доступною для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Для чого ухвалюють електронні направлення на ВЛК

Уряд дав "зелене світло" електронним направленням на ВЛК для військовозовїбов'язаних.

Направлення можна згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+. Ця опція існує передусім для тих, хто самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

Ця ініціатива покликана зменшити навантаження на ТЦК, оскільки людям більше не доведеться стояти в чергах, аби отримати відповідний документ.

Денис Шмигаль додав, що людям, які отримали повістку, також достатньо подати електронний запит на формування направлення, щоб не втрачати час на відвідування ТЦК.

Нагадаємо, "обмежено придатним" військовозобов'язаним необхідно було пройти повторне ВЛК до 5 лютого, однак це фізично неможливо. Планується надати щонайменше 3 місяці для проходження медогляду без штрафів. Електронні сповіщення були однією з умов вирішення проблеми.