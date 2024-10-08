Президент Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал 24 Каналу, что многие страны имеют значительно меньший ВВП, чем Украина. Он предположил, если ситуация в нашем государстве ухудшится, то все же найдутся страны, где уровень жизни значительно хуже.

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Мигранты из других стран

По словам Владимира Паниотта, граждане стран, где значительно более низкий уровень жизни могут быть заинтересованы в миграции в Украину. Говорится об Индии, Никарагуа, Кении или Пакистане.

Если у нас будет план восстановления и деньги, в частности инвестиций, то будут перспективы (привлекать граждан других стран – 24 Канал). Однако многие, к сожалению, могут воспринимать Украину как транзитное государство, чтобы отсюда переезжать в Европу,

– сказал президент КМИС.

Он отметил, что, несмотря на все, часть останется. Мигранты, вероятно, начнут работать и адаптироваться.

"Привлекательность будет. Только надо иметь правильную политику, в частности квоты, чтобы беженцы не вызывали много хлопот", – высказался Владимир Паниотто.

Демографические проблемы

По мнению президента КМИС проблема стимулирования рождаемости менее значима, чем миграция. До войны в Украине рождалось 300 – 400 тысяч детей, а мигрантов было около 6 миллионов.

Если вернутся все мигранты, то они сразу начнут работать, а люди которые родились – только через 20 лет. Стратегически Украине важно иметь достаточно высокий уровень миграции, ведь это проще, чем увеличить количество рождаемости,

– высказался он.

Владимир Паниотто добавил, что Украина не сможет обойтись без мигрантов, но необходимо, чтобы вовремя состоялся процесс ассимиляции. То есть, чтобы удалось передать им культуру нашего государства.

К слову, за первое полугодие 2024 года уровень смертности в Украине втрое превысил рождаемость: родилось 87 655 детей, а умерло 250 972 человек. Это на 9% меньше новорожденных, чем в 2023 году, и в 1,5 раза меньше по сравнению с 2021 годом.