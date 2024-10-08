Президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто розповів 24 Каналу, що багато країн мають значно менший ВВП, ніж Україна. Він припустив, якщо ситуація в нашій державі погіршиться, то все ж знайдуться країни, де рівень життя значно гірший.

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Мігранти з інших країн

За словами Володимира Паніотта, громадяни країн, де значно нижчий рівень життя можуть бути зацікавлені у міграції до України. Мовиться про Індію, Нікарагуа, Кенію чи Пакистан.

Якщо у нас буде план відбудови та гроші, зокрема інвестицій, то будуть перспективи (залучати громадян інших країн – 24 Канал). Проте чимало людей, на жаль, можуть сприймати Україну як транзитну державу, щоб звідси переїжджати до Європи,

– сказав президент КМІС.

Він зауважив, що, попри все, частина залишиться. Мігранти, ймовірно, почнуть працювати та адаптовуватися.

"Привабливість буде. Тільки треба мати правильну політику, зокрема квоти, щоб біженці не спричиняли багато клопоту", – висловився Володимир Паніотто.

Демографічні проблеми

На думку президента КМІС проблема стимулювання народжуваності менш значуща, ніж міграція. До війни в Україні народжувалось 300 – 400 тисяч дітей, а мігрантів було близько 6 мільйонів.

Якщо повернуться всі мігранти, то вони одразу почнуть працювати, а люди які народилися – тільки через 20 років. Стратегічно Україні важливо мати достатньо високий рівень міграції, адже це простіше, ніж збільшити кількість народжуваності,

– висловився він.

Володимир Паніотто додав, що Україна не зможе обійтись без мігрантів, але необхідно, щоб вчасно відбувся процес асиміляції. Тобто, щоб вдалось передати їм культуру нашої держави.

До слова, за перше півріччя 2024 року рівень смертності в Україні утричі перевищив народжуваність: народилося 87 655 дітей, а померло 250 972 осіб. Це на 9% менше новонароджених, ніж у 2023 році, і в 1,5 раза менше порівняно з 2021 роком.