Згідно з інформацією Мін'юсту, від початку року в Україні народилось 87 655 дітей. Це на 9% менше, аніж за аналогічний період у 2023 році.

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Смертність і народжуваність в Україні

Загалом за перше півріччя 2024 року зафіксовано 250 972 смертей. За словами аналітиків, найбільше немовлят та померлих в Україні було на Дніпропетровщині та в Києві.

У 1,5 раза скоротилася народжуваність цьогоріч у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021,

– йдеться в аналізі Опендатабот.



Статистика народжуваності в Україні за перше півріччя 2024 року / Опендатабот