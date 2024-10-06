После войны Украину могут заселить африканцы и афганцы, – гендиректор КМИС Паниотто

Из-за проблем с демографией Кабинет министров одобрил демографическую стратегию, направленную на улучшение жизни. Еще одним из решений решения кризиса с демографией может стать миграция людей из Африки и менее развитых регионов.

Об этом рассказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто журналистам "Фокус".

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Как миграция из Африки и других стран может помочь Украине

Паниотто предположил, что для преодоления демографического кризиса могут позволить миграцию людей из менее развитых стран, а именно из Африки, Афганистана. Однако социолог считает, что на их адаптацию уйдет больше ресурсов и они не быстро станут украинцам.

Кроме этого, гендиректор КМИС подчеркнул, что в Украине не самое лучшее отношение к африканцам среди граждан.

У нас нет такой культуры, как скажем, в других странах, где они (мигранты из Африки – 24 Канал) уже привыкли,

– сказал он.

Поэтому он считает, что Украине выгоднее пытаться вернуть свое население, чем тратить ресурсы на адаптацию мигрантов из других стран с другой культурой.

Кроме этого Паниотто отметил, что главное влияние на количество людей в Украине имеют не демографические стратегии, а миграция. Социолог отметил, что из 6 миллионов украинцев за рубежом две трети хотят получить гражданство тех стран, где сейчас находятся.

"Тогда получается, что 4 миллиона останутся (за рубежом – 24 Канал) и, возможно, к ним поедут еще 2 миллиона мужчин", – подчеркнул гендиректор КМИС.

Он также уточнил, что наибольшее значение для миграции украинцев имеет окончание войны. В частности, от этого зависит адаптация мигрантов. Поэтому, по словам социолога, Украина должна что-то делать, чтобы больше людей вернулось, а меньше выехало после окончания войны.

Также президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отметил, что даже до начала военных действий население Украины ежегодно сокращалось примерно на 350 тысяч. Условно, это можно приравнять к количеству населения города Житомир.

Соответственно, по словам эксперта, в целях демографической стратегии стоит, чтобы повысить рождаемость в нашем государстве.