Ранее, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун заявлял, что первым вызовом, который встанет перед Украиной в послевоенные годы станет стремительное сокращение численности населения. По прогнозам Института демографии, за 15 лет количество украинцев может сократиться на 10 – 12 миллионов.
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Шмыгаль о критической демографической ситуации в Украине
Из-за полномасштабного вторжения России демографическая ситуация в Украине остается сложной. Об этом в эфире телемарафона рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, мы "потеряли огромное количество людей".
"К сожалению, люди гибнут из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми. Более миллиона украинских детей находится за рубежом. Задача – вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детишек, для того, чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы", – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что, чтобы решить эту проблему, в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей.
Всего в каждой украинской семье должно быть не менее трех детей для того, чтобы Украина имела прекрасные будущие перспективы,
– говорится в сообщении.
Образовательную субвенцию в 2024 году увеличат: что известно
- Глава Кабмина также сообщил, что образовательную субвенцию, из которой платят зарплату учителям, в 2024 году увеличат до 103 миллиардов гривен.
- Шмыгаль также отметил, что в феврале правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 12 миллиардов гривен. Всего в этом году предусмотрели субвенций и дотаций для наших общин на сумму почти 191 миллиард гривен.