Раніше, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун заявляв, що першим викликом, що постане перед Україною у післявоєнні роки стане стрімке скорочення кількості населення. За прогнозами Інституту демографії, за 15 років кількість українців може скоротитися на 10 – 12 мільйонів.
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Шмигаль про критичну демографічну ситуацію в Україні
Через повномасштабне вторгнення Росії демографічна ситуація в Україні залишається складною. Про це в ефірі телемарафону розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, ми "втратили величезну кількість людей".
"На жаль, люди гинуть через цю повномасштабну війну. На жаль, ми втратили і тих людей, які покинули Україну з дітьми. Понад мільйон українських дітей перебуває за кордоном. Задача – повернути ці сім'ї, повернути цих дітей, а також мотивувати українців народжувати якомога більше діточок, для того, щоби Україна процвітала у своєму мирному майбутньому після нашої перемоги", – сказав Шмигаль.
Він зазначив, що, щоб вирішити цю проблему, у кожній українській родині має бути щонайменше троє дітей.
Загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи,
– йдеться у повідомленні.
Освітню субвенцію у 2024 році збільшать: що відомо
- Очільник Кабміну також повідомив, що освітню субвенцію, з якої платять зарплату вчителям, у 2024 році збільшать до 103 мільярдів гривень.
- Шмигаль також зазначив, що у лютому уряд забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам на 12 мільярдів гривень. Загалом цьогоріч передбачили субвенцій та дотацій для наших громад на суму майже 191 мільярд гривень.