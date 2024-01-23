Об этом в интервью 24 Канала рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Птухи Александр Гладун. Он отметил, что рождаемость после войны вырастет, но только временно.

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Вызовы после войны

По мнению Александра Гладуна, первым вызовом, который предстанет перед Украиной в послевоенные годы, станет стремительное сокращение численности населения. По прогнозам Института демографии, за 15 лет количество украинцев может сократиться на 10-12 миллионов.

Также серьезным вызовом станет старение нации, ведь рождаемость была на очень низком уровне еще до полномасштабного вторжения. Тогда 100 женщин рожало 116 детей – в среднем.

Просто для того, чтобы не происходило сокращение населения за счет природного фактора, то есть соотношение рождаемости и смертности, нужно, чтобы 100 женщин рожали 210 – 220 детей,

– отметил Гладун.

Еще один серьезный вызов – послевоенная миграция. Позитивным сценарием является то, если из 6,3 миллиона человек, которые сейчас находятся за границей, вернется хотя бы половина.

Это такая закономерность, что чем дольше идет война, тем больше людей останутся за границей. После войны можно будет ожидать встречных миграционных потоков. То есть часть людей из-за границы вернется в Украину, а часть людей, возможно, мужья, жены которых сейчас находятся за границей, просто уедут за границу,

– объяснил специалист.

В то же время рождаемость несколько улучшится после войны. Часть украинцев начнет реализовывать планы по рождению ребенка, отложившихся из-за войны войны. Компенсационное повышение рождаемости будет наблюдаться 2 – 3 года, может быть четыре. Однако ждать бейби-бума не стоит.

Демографический кризис