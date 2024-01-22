Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, усложняет работу демографов и с научной точки зрения делает ее невозможной. Они не владеют нужной информацией, говорится в тексте 24 Канала.

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Снижение рождаемости и рост смертности

Заместитель директора Института демографии Александр Гладун подчеркнул, что часть наших территорий оккупирована, поэтому регистрация демографических событий там невозможна, особенно это касается регистрации смертей.

Еще один момент – это очень большое количество беженцев, находящихся за границей. Там тоже происходят некие демографические процессы. Насколько они учитываются в демографической статистике – сказать сложно. Единственное, о чем можно говорить наверняка – это снижение рождаемости и рост смертности,

– сказал он.

В то же время такая ситуация типична для стран, как находятся в состоянии войны. Кроме того, для Украины характерна большая внешняя миграция. Согласно информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, она составляет 6,3 миллиона. По оценкам экспертов, примерно такое же количество 5 – 6 миллионов – это внутренне перемещенные лица, не уехавшие за границу, но покинувшие места своего постоянного проживания.

Перепись населения была 23 года назад

Во втором квартале 2023 года Институт демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи предпринял попытку провести прогнозирование демографической ситуации в Украине, однако с этим возникли проблемы.

Первая из них – это оценка численности населения в начале 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России. За основу приняли данные Государственной службы статистики, но их пришлось скорректировать. Заместитель директора Института демографии пояснил, что оценки численности тянутся от переписи населения, которая была еще в 2001 году, поэтому получается, что к моменту оценки прошел 21 год. За этот период накопились погрешности учета демографических событий по поводу рождаемости и смертности.

Кроме того, после 2001 года в Украине была маятниковая миграция, когда люди ездили на заработки за границу, а затем возвращались в Украину. С течением времени такая трудовая миграция перерастала в постоянную. Так что часть людей просто остались за границей, но, согласно учету, считается, что они в Украине. По оценкам экспертов, переросшая в постоянную часть миграции составляет 2 – 3 миллиона человек.

По состоянию на начало 2022 г. численность населения Украины составляла 41 миллион 167 тысяч человек. При этом наблюдалось огромное преимущество смертности над рождаемостью – на 100 погибших приходилось только 32 новорожденных.

Мы скорректировали эти данные и к началу 2022 года оценили численность населения Украины примерно в 42 миллиона. Это в границах 1991 года, то есть вместе с Крымом и ОРДЛО,

– рассказал Александр Гладун.

Результат прогнозирования зависит от гипотез

Результат прогнозирования зависит от того, какие гипотезы заложены в прогнозе. В то же время первый вопрос, который нужно учесть для точности прогнозов, это то, когда закончится война. Однако ответа на это никто не имеет. Демограф объяснит, что во время войны такие процессы имеют свои особенности, которые наблюдаются в течение 2-4 лет после войны, а затем стабилизируются.

В своем прогнозе Институт демографии заложил гипотезу, что война закончится в конце 2024 – в 2025 году. На основе этой гипотезы были разработаны прогнозы о том, как будут происходить процессы рождаемости, смертности и миграции в период войны и после нее. В целом, прогноз охватывает период до 2037 года.

Александр Гладун подчеркнул, что прогноз касается административных границ в 1991 году. По прогнозу получилось, что к началу 2037 года нас будет примерно 30,5 миллиона человек. То есть сокращение за 15 лет – примерно 10 – 12 миллионов.

Готова ли Украина к переписи населения