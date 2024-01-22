Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, ускладнює роботу демографів і з наукової точки зору буквально робить її неможливою. Вони не володіють потрібною інформацією, мовиться у тексті 24 Каналу.

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Зниження народжуваності та зростання смертності

Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун наголосив, що частина наших територій окупована, тож реєстрація демографічних подій там неможлива, особливо це стосується реєстрації смертей.

Ще один момент – це дуже велика кількість біженців, які перебувають за кордоном. Там теж відбуваються деякі демографічні процеси. Наскільки вони враховуються в демографічній статистиці – сказати важко. Єдине, про що можна говорити напевне – це зниження народжуваності й зростання смертності,

– сказав він.

Водночас така ситуація є типовою для країн, як перебувають у стані війни. Крім того, для України характерною є велика зовнішня міграція. Відповідно до інформації Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, вона становить 6,3 мільйона. За оцінками експертів, приблизно така ж кількість 5 – 6 мільйонів – це внутрішньо переміщені особи, які не виїхали за кордон, але покинули місця свого постійного проживання.

Перепис населення був 23 роки тому

У другому кварталі 2023 року Інститут демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи здійснив спробу здійснити прогнозування демографічної ситуації в Україні, однак з цим виникли проблеми.

Найперша з них – це оцінка чисельності населення на початку 2022 року, тобто до повномасштабного вторгнення Росії. За основу взяли дані Державної служби статистики, але їх довелося дещо скоригувати. Заступник директора Інституту демографії пояснив, що оцінки чисельності тягнуться від перепису населення, який був ще у 2001 році, тому виходить, що до моменту оцінки минув 21 рік. За цей період накопичилися похибки обліку демографічних подій щодо народжуваності й смертності.

Крім того, після 2001 року в Україні була маятникова міграція, коли люди їздили на заробітки за кордон, а потім поверталися в Україну. З часом така трудова міграція переростала в постійну. Тож частина людей просто залишилися за кордоном, але, згідно з обліком, вважається, що вони в Україні. За оцінками експертів, частина міграції, яка переросла в постійну, становить 2 – 3 мільйони людей.

Станом на початок 2022 року чисельність населення України становила 41 мільйон 167 тисяч осіб. При цьому спостерігалася величезна перевага смертності над народжуваністю – на 100 загиблих припадало лише 32 новонароджених.

Ми скоригували ці дані й на початок 2022 року оцінили чисельність населення України приблизно в 42 мільйони. Це в кордонах 1991 року, тобто разом з Кримом та ОРДЛО,

– розповів Олександр Гладун.

Результат прогнозування залежить від гіпотез

Результат прогнозування залежить від того, які гіпотези закладені в прогноз. Водночас найперше питання, яке потрібно врахувати для точності прогнозів, це те, коли закінчиться війна. Однак відповіді на це ніхто не має. Демограф пояснив, що під час війни такі процеси мають свої особливості, які спостерігаються протягом 2 – 4 років після війни, а потім стабілізуються.

У свій прогноз Інститут демографії заклав гіпотезу, що війна закінчиться наприкінці 2024 – у 2025 році. На основі цієї гіпотези розробили прогнози щодо того, як відбуватимуться процеси народжуваності, смертності та міграції в період війни та після неї. Загалом прогноз охоплює період до 2037 року.

Олександр Гладун підкреслив, що прогноз стосується адміністративних кордонів 1991 року. За прогнозом вийшло, що на початок 2037 року нас буде приблизно 30,5 мільйона осіб. Тобто, скорочення за 15 років – приблизно 10 – 12 мільйонів.

Чи готова Україна до перепису населення