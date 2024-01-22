Стало известно, что украинское знамя установили активисты движения "Желтая Лента".

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Сине-желтый флаг развевался в Макеевке

Как отметили в движении "Желтая Лента", установили украинский флаг возле микрорайона "Солнечный" в Макеевке. Теперь украинский флаг высится на терриконе, с которого видна дорога из Донецка до границы с Россией.



В Макеевке развевается флаг ко Дню Соборности Украины / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"

Тысячи окупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс – это Украина!,

– говорится в сообщении.



В Макеевке установили флаг Украины ко Дню Соборности / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"

Также активисты "Желтой ленты" опубликовали видео того, как развевается украинский флаг в Макеевке.

В Макеевке в Донецкой области установили украинский флаг: смотрите видео

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