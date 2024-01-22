Стало известно, что украинское знамя установили активисты движения "Желтая Лента".
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Сине-желтый флаг развевался в Макеевке
Как отметили в движении "Желтая Лента", установили украинский флаг возле микрорайона "Солнечный" в Макеевке. Теперь украинский флаг высится на терриконе, с которого видна дорога из Донецка до границы с Россией.
В Макеевке развевается флаг ко Дню Соборности Украины / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"
Тысячи окупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс – это Украина!,
– говорится в сообщении.
В Макеевке установили флаг Украины ко Дню Соборности / Фото с телеграмм-канала "Желтая Лента"
Также активисты "Желтой ленты" опубликовали видео того, как развевается украинский флаг в Макеевке.
В Макеевке в Донецкой области установили украинский флаг: смотрите видео
Президент Украины поздравил украинский народ с Днем Соборности: основное
- Напомним, что ежегодно 22 января отмечается важный для Украины праздник – День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.
- Так, в честь этого праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что только сильные украинцы могут стать единственными.
- Зеленский подчеркнул, что, отдавая должное соборности Украины, начиная с 1990 года, украинцы создавали живые цепи единства. Украинского единства, которое простирается от запада к востоку. "24 февраля украинцы снова взялись за руки. Избрав снова не оковы рабства, а цепь единства. Разница в том, что он приобрел новую форму, когда для каждого украинца не стало понятий "мой" или "не мой" регион, потому что каждый уголок Украины , каждый город и село стали родными", – рассказал глава государства.
- Зеленский вспомнил и тех украинцев, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях и продолжают сопротивляться. Президент подчеркнул, что все вместе мы заставим Россию пойти и слова Акта Соединения об объединении оторванных друг от друга части нашего государства снова прозвучат и станут реальностью.