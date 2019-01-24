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      Демократам нужна максимально унизительная капитуляция Трампа, – Яковина

      39 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 канал

      22 января исполнился ровно месяц, как США живет без нормально работающего правительства. 30 дней "шатдауна" – не лучший юбилей как для граждан страны, так и для туристов.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Яван Яковина.

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      Он напомнил: "Проблема в том, что президент Дональд Трамп и Конгресс, в котором большинство у демократов, не могут договориться по бюджету на 2019 год. А точнее, относительно того, нужно ли финансировать строительство стены на мексиканской границе. Поскольку бюджета нет, то и денег на работу правительства тоже нет. Часть государственных органов финансируется по сметам прошлого года, а примерно четверть денег не получает вообще".

      Яковина не советует сейчас летать в Америку, ведь из-за "шатдауна" все службы аэропортов работают со скоростью черепахи. У пограничников и на осмотре в зону вылета можно запросто простоять три или даже пять часов. Кроме того, стоит учесть, что американские авиадиспетчеры тоже сидят без зарплаты.

      Огромное количество иных служб и сервисов тоже не работает. Например, вы сейчас не сможете попасть в любые государственные музеи, зоопарки, заповедники и национальные парки – все закрыто. В других сферах дела обстоят не лучше, даже экономика страны в целом начала замедляться. Люди, конечно, этим недовольны. И большинство обвиняет в "шатдауне" президента. Ведь это он говорит, что не откроет правительство, если не будет денег на стену,
      – пояснил Яковина.

      Он подчеркнул, что в результате Трампу нужно выкручиваться из ситуации, чтобы не потерять остатки своей популярности. "И он предложил Конгрессу соглашение. Депутаты дают ему денег на стену, а он запускает правительство и позволяет остаться в США детям нелегальных мигрантов. Демократы тут же послали его подальше с таким предложением. Они сейчас ведут себя абсолютно прагматично. Даже можно сказать, цинично", – рассказал журналист.

      По его словам, демократы не будут с ним ни о чем договариваться, понимая, что народ обвиняет в "шатдауне" президента.

      Их устроит только полная и максимально унизительная его капитуляция. Если он не хочет унижаться и капитулировать – пожалуйста, демократы могут подождать. Они никуда не спешат. Более того, сейчас у них наконец появились абсолютно реальные надежды на досрочную отставку Трампа,
      – подчеркнул Яковина.

      Видео полного видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 22 января 2019

       

      Теги: Новости политики Видеоблоги Дональд Трамп Новости США
      Источник: 24 канал
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