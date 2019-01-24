Демократам потрібна максимально принизлива капітуляція Трампа, – Яковина

22 січня виповнився рівно місяць, як США живе без нормально працюючого уряду. 30 днів "шатдауну" – не найкращий ювілей як для громадян країни, так і для туристів.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Яван Яковина.

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Він нагадав: "Проблема в тому, що президент Дональд Трамп і Конгрес, в якому більшість у демократів, не можуть домовитися щодо бюджету на 2019 рік. А точніше, щодо того, чи потрібно фінансувати будівництво стіни на мексиканському кордоні. Оскільки бюджету немає, то і грошей на роботу уряду теж немає. Частина державних органів фінансується за кошторисами минулого року, а приблизно чверть грошей не отримує взагалі".

Яковина не радить зараз літати в Америку, адже через "шатдаун" всі служби аеропортів працюють зі швидкістю черепахи. У прикордонників і на огляді в зону вильоту можна запросто простояти три або навіть п'ять годин. Крім того, варто врахувати, що американські авіадиспетчери теж сидять без зарплати.

Величезна кількість інших служб і сервісів теж не працює. Наприклад, ви зараз не зможете потрапити в будь-які державні музеї, зоопарки, заповідники і національні парки – все зачинено. В інших сферах – справи йдуть не краще, навіть економіка країни в цілому почала сповільнюватися. Люди, звичайно, цим незадоволені. І більшість звинувачує в "шатдауні" президента. Адже це він каже, що не відкриє уряд, якщо не буде грошей на стіну,

– пояснив Яковина.

Він наголосив, що в результаті Трампу потрібно викручуватися з ситуації, щоб не втратити залишки своєї популярності. "І він запропонував Конгресу угоду. Депутати дають йому грошей на стіну, а він запускає уряд і дозволяє залишитися в США дітям нелегальних мігрантів. Демократи тут же послали його подалі з такою пропозицією. Вони зараз поводяться абсолютно прагматично. Навіть можна сказати, цинічно", – розповів журналіст.

За його словами, демократи не будуть з ним ні про що домовлятися, розуміючи, що народ звинувачує в "шатдауні" президента.

Їх влаштує тільки повна і максимально принизлива його капітуляція. Якщо він не хоче принижуватися і капітулювати – будь ласка, демократи можуть почекати. Вони нікуди не поспішають. Більш того, зараз у них нарешті з'явилися абсолютно реальні надії на дострокову відставку Трампа,

– підкреслив Яковина.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 22 січня 2019