Демократическая партия США призвала своих членов не использовать популярные китайские смартфоны
В Соединенных Штатах Америки национальный комитет Демократической партии призвал своих кандидатов, которые примут участие в ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, не использовать китайские смартфоны ZTE и Huawei.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.
Читайте также: Где Трамп планирует провести свой отпуск
Как сообщает телеканал, комитет разослал такое предупреждение после того, как узнал о планах партии закупить телефоны ZTE для своих сотрудников.
"Очень важно, чтобы сотрудники партий и избирательных кампаний не использовались устройства ZTE или Huawei, даже если цена на них низкая или они достаются бесплатно", – сообщил в предупредительной рассылке глава службы безопасности комитета Боб Лорд.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте29 ноября 2017 , 19:17
Российский журналист разоблачил двойника Путина26 июня 2015 , 16:44
Лукашенко получил наибольшую выгоду от войны Украины и России: политолог объяснил почему4 июля , 09:09
Министр Греции подал в отставку из-за смертельных пожаров в стране3 августа , 23:27
В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов29 июля , 17:10