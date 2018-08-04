Демократическая партия США призвала своих членов не использовать популярные китайские смартфоны

В Соединенных Штатах Америки национальный комитет Демократической партии призвал своих кандидатов, которые примут участие в ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс, не использовать китайские смартфоны ZTE и Huawei.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.

Читайте также: Где Трамп планирует провести свой отпуск

Как сообщает телеканал, комитет разослал такое предупреждение после того, как узнал о планах партии закупить телефоны ZTE для своих сотрудников.



"Очень важно, чтобы сотрудники партий и избирательных кампаний не использовались устройства ZTE или Huawei, даже если цена на них низкая или они достаются бесплатно", – сообщил в предупредительной рассылке глава службы безопасности комитета Боб Лорд.