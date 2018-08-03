Где Трамп планирует провести свой отпуск

Вполне вероятно, что президент США Дональд Трамп проведет свой грядущий десятидневный отпуск в собственном гольф-клубе, который располагается в штате Нью-Джерси. Правда, официально Белый дом пока эту информацию не подтвердил.

Как пишет местное издание NJ.com, вечером 2 августа Трамп прибыл в Бедминстер (штат Нью-Джерси), где собственно и располагается "Национальный гольф-клуб Трампа.

Читайте также: Сын Трампа заявил об угрозах всей его семье

Подчеркивается, что именно здесь политик может провести "почти двухнедельный отпуск от пребывания в столице страны".

По официальной информации, президентский борт прилетел в аэропорт Морристоун в 21.25 вечера накануне из штата Пенсильвания, где Трамп участвовал в кампании в поддержку республиканских кандидатов в Конгресс.

К слову, на пятницу, 3 августа, в рабочем графике президента не запланировано никаких официальных мероприятий.

Также планируется, что президент США временно прервет свой отдых и в субботу, 4 августа, вылетит в штат Огайо для поддержки республиканских кандидатов в предвыборной кампании.

Белый дом со своей стороны пока не обнародует информацию, сколько именно времени Дональд Трамп будет в Бедминстере. Однако Федеральное агентство гражданской авиации выдало распоряжение о временном ограничении полетов в этом районе до 13 августа.

Добавим, что в прошлом Трамп также провел свой августовский отпуск в Нью-Джерси.