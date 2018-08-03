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Де Трамп планує провести свою відпустку

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Трамп проведе прийдешню 10-денну відпустку у власному гольф-клубі у штаті Нью-Джерсі, – ЗМІ
Трамп проведе прийдешню 10-денну відпустку у власному гольф-клубі у штаті Нью-Джерсі, – ЗМІ / Getty Images

Цілком імовірно, що президент США Дональд Трамп проведе свою прийдешню десятиденну відпустку у власному гольф-клубі, який розташовується у штаті Нью-Джерсі. Щоправда, офіційно Білий дім поки цю інформацію не підтвердив.

Як пише місцеве видання NJ.com, увечері 2 серпня Трамп прибув до Бедмінстера (штат Нью-Джерсі), де власне і розташовується "Національний гольф-клуб Трампа.

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Підкреслюється, що саме тут політик може провести «майже двотижневу відпустку від перебування у столиці країни".

За офіційною інформацією, президентський борт прилетів до аеропорту Моррістоун о 21:25 вечора напередодні зі штату Пенсильванія, де Трамп брав участь у кампанії на підтримку республіканських кандидатів до Конгресу.

До слова, на п'ятницю, 3 серпня, в робочому графіку президента не заплановано жодних офіційних заходів.

Також планується, що президент США тимчасово пепрерве свій відпочинок і в суботу, 4 серпня, вилетить до штату Огайо для підтримки республіканських кандидатів у передвиборчій кампанії.

Білий дім зі свого боку поки не оприлюднює інформацію, скільки саме часу Дональд Трамп буде у Бедмінстері. Однак Федеральне агентство цивільної авіації видало розпорядження про тимчасове обмеження польотів у цьому районі до 13 серпня.

Додамо, що минулоріч Трамп також провів свою серпневу відпустку в Нью-Джерсі.

Теги: Дональд Трамп Новини США
Джерело: 24 Канал
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