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Демократична партія США закликала своїх членів не використовувати популярні китайські смартфони

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Демократична партія США закликала своїх кандидатів не використовувати популярні китайські смартфони
Демократична партія США закликала своїх кандидатів не використовувати популярні китайські смартфони / Ілюстративне фото

У Сполучених Штатах Америки національний комітет Демократичної партії закликав своїх кандидатів, які візьмуть участь у листопадових проміжних виборах до Конгресу, не використовувати китайські смартфони ZTE і Huawei.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставлене джерело в партії.

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Як повідомляє телеканал, комітет розіслав таке попередження після того, як дізнався про плани партії закупити телефони ZTE для своїх співробітників.

"Дуже важливо, щоб співробітники партій та виборчих кампаній не використовували пристрої ZTE або Huawei, навіть якщо ціна на них низька або вони дістаються безкоштовно", - повідомив у попереджувальній розсилці очільник служби безпеки комітету Боб Лорд.

Теги: Новини політики Новини США Смартфони
Джерело: 24 Канал
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