Во втором туре промежуточных выборов Ворнок обошел своего соперника республиканца Гершела Уокера. Отрыв между кандидатами был незначителен – 1,6%.

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Джорджия сыграет важную роль во время президентских выборов

Итак, согласно данным компании Edison Research, Ворнок таки смог переизбраться в Сенат. Этот результат закрепляет за Джорджией статус штата, который играет немаловажную роль на президентских выборах 2024 года. За последние 2 года демократы трижды выигрывали выборы в Сенат в бывшем оплоте республиканцев – Джорджии.

Давайте немного отпразднуем на этой горе. Потанцуем, потому что мы этого заслуживаем. Но завтра мы вернемся в долину, чтобы выполнить работу,

– сказал Ворнок.

Демократы будут иметь большинство в Сенате

В настоящее время демократы претендуют на большинство в Сенате. Это позволит президенту Джо Байдену продвигать своих кандидатов на судебные и административные должности. Теперь демократы не будут вынуждены всегда сотрудничать с сенаторами-центристами, ведь им хватит собственных голосов.

Однако в Палате представителей демократы будут препятствовать, ведь там большинство у республиканцев. Кстати, о том, что партия Дональда Трампа победила на выборах в Палату представителей, стало известно еще в ноябре.

Тогда Байден поздравил республиканцев с победой еще до завершения выборов. Президент заявил, что будет сотрудничать с коллегами для благосостояния США.