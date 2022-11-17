Президент США Джо Байден уже успел приветствовать Республиканскую партию. Напомним, что 8 ноября прошли выборы в две палаты парламента Соединенных Штатов.

Кстати Дабл-трабл республиканцев и демократов, или Почему Байден и Трамп могут остаться за бортом

Республиканцы побеждают

Как стало известно, Республиканская партия преодолела порог в 218 мест, необходимый для контроля над Палатой. Впрочем, в штате Джорджия еще продолжаются незавершенные выборы в Сенат, результат которых решится в декабрьском втором туре и определит, насколько велико будет большинство демократов.

Как пишет CNN, победа республиканцев в Палате представителей завершит в январе второй срок пребывания демократа Нэнси Пелоси в должности спикера.

Байден поздравил республиканцев

Джо Байден приветствовал Республиканскую партию после получения большинства в Палате представителей после промежуточных выборов. Он заявил, что будет сотрудничать с республиканцами для достижения успехов США.

По словам президента, народ США хочет, чтобы все политические силы делали как можно больше для процветания страны. Байден готов работать вместе с депутатами республиканцами, чтобы добиться высоких результатов.

Будут ли поддерживать республиканцы Украину

Лидер Республиканской партии в Палате представителей США Кевин Маккарти утверждает, что очень поддерживает Украину. Однако, если он станет спикером, его коллеги потребуют у Украины значительно большей подотчетности по поводу поставки оружия.

Кстати, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл призвал Джо Байдена увеличить и ускорить поставки оружия в Украину.

Первые результаты выборов в США: смотрите видео