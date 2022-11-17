Президент США Джо Байден вже встиг привітати Республіканську партію. Нагадаємо, що 8 листопада пройшли вибори до двох палат парламенту Сполучених Штатів.

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Республіканці перемагають

Як стало відомо, Республіканська партія подолала поріг у 218 місць, необхідний для контролю над Палатою. Втім, у штаті Джорджія ще тривають незавершені вибори до Сенату, результат яких вирішиться у грудневому другому турі і визначить, наскільки великою буде більшість у демократів.

Як пише CNN, перемога республіканців у Палаті представників завершить у січні другий термін перебування демократа Ненсі Пелосі на посаді спікера.

Байден привітав республіканців

Джо Байден привітав Республіканську партію зі здобуття більшості у Палаті представників після проміжних виборів. Він заявив, що буде співпрацювати з республіканцями для досягнення успіхів США.

За словами президента, народ США хоче, щоб всі політичні сили робили якомога більше для процвітання країни. Байден готовий працювати разом з депутатами республіканцями, щоб досягти високих результатів.

Чи підтримуватимуть республіканці Україну

Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті переконує, що дуже підтримує Україну. Однак, якщо він стане спікером, його колеги будуть вимагати в України значно більшої підзвітності стосовно постачання зброї.

До речі, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Джо Байдена збільшити та прискорити постачання зброї в Україну.

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