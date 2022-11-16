Несмотря на бешенство сумм, израсходованных во время избирательной кампании, которая должна стать отправным плацдармом для президентской гонки 2024 года, ее результаты внесли еще большую неопределенность не только в вопросах балансов между демократами и республиканцами, но и относительно шансов их лидеров претендовать на победу через два года.
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Возраст не защищает от дурости
Несмотря на то, что демократам удастся удержать баланс сил в свою пользу в Сенате и, что важнее, наконец-то обуздать инфляцию, которая замедлилась до 7,7% в октябре по сравнению с 8,2% в сентябре, итоги избирательной кампании не уменьшили беспокойство среди их избирателей в возможности действующего президента Джозефа Байдена выиграть гонку лидерства в 2024 году.
В ноябре ситуация кардинальным образом не изменилась, и по итогам национального экзит-пола 56% респондентов подтвердили собственную неблагоприятную оценку Байдена, а его личный рейтинг доверия упал до 39%. Более того, даже при кардинальном изменении ситуации в экономике, потенциал для роста поддержки Байдена крайне слаб, ведь только 26% избирателей-демократов поддерживают его выдвижение на выборах 2024-го года.
И хотя сам Байден пока продолжает держать интригу, не отказываясь прямо от участия в гонках, очевидно такой тлеющий рост недовольства как внутри партии, так и среди ее избирателей, создает крайне неблагоприятную среду для такого решения. А движение ему наперекор может стать величайшей политической глупостью не только для самого Байдена, но и для демократов.
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Трампу может помешать потолок, которого он достиг
В то же время сомнения американцев относительно Байдена не означают триумфа в 2024 году его нынешнего главного оппонента и лидера республиканской партии – Дональда Трампа.
Во-первых, несмотря на относительно бодрый вид на момент выборов 2024 года, самому Трампу будет 76 лет. Конечно, это не рекорд для президентской вертикали. Байден стал президентом в 78, а президента Зимбабве Роберта Мугабе вообще называют рекордсменом, который оставался в должности главы государства даже в свои 93 года. Однако Зимбабве – это не США, поэтому возраст тоже играет против Трампа.
Во-вторых, несмотря на заявления Трампа с намерениями баллотироваться в 2024 году, 58% американцев, учитывая каждого четвертого республиканца, в сентябре назвало движение Трампа "Сделаем Америку великой" угрозой для демократических основ США.
А достаточно посредственные успехи республиканцев на выборах, оказавшихся явно ниже того, что ожидал взять сам Трамп, однозначно ослабят позиции трампистов. Не будет добавлять аргументов в этом плане им и дальнейшая стабилизация ситуации с инфляцией, вопросы которой вместе с другими экономическими проблемами США стали одной из ключевых тем сторонников Трампа на прошедших выборах.
В-третьих, если среди демократов есть пока существенная неопределенность по поводу того, кто может быть следующим кандидатом на выборах, то в ситуации с республиканцами выборы зажгли новые политические звезды. Чего только стоит просто безумный результат Рона Десантиса, победившего своего ближайшего конкурента на 1,5 миллиона голосов.
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Очевидно, не случайно в ночь празднования победы его сторонники скандировали призывы относительно выдвижения кандидатуры переизбранного губернатора на выборах президента, а сам Трамп даже угрожал публикацией компромата на республиканца в случае проявлений его амбиций в расчете на 2024 год.
Это заставит каждую из сторон пересмотреть собственный арсенал борьбы за голоса избирателей, и здесь крайне важна работа украинской дипломатии. Последняя должна уже сейчас приложить максимум усилий для того, чтобы вопрос войны с Россией и помощи нашей стране не стал разменной монетой очередных внутриполитических спекуляций между кандидатами, а наоборот запустил конкуренцию приверженности украинскому вопросу, позволив каждому усилить собственную популярность.
А для этого важна война за поддержку и понимание нашей борьбы каждым простым американцем, с мнением которого будет считаться любой кандидат, стремящийся зайти в Белый дом в 2024 году.
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