Запасы орудий убийств не безграничны

Правильнее здесь сказать – рашисты осуществили эту ракетную атаку только потому, что у них для этого появилась техническая возможность.

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Когда россияне нанесли первый массированный удар по энергоинфраструктуре 10 – 11 октября, они уже тогда "зачерпнули" свой неприкосновенный запас крылатых ракет. К примеру, тогда под Киевом наша ПВО сбила российскую Х-101, изготовленную вообще во втором квартале 2022 года. Хотя обычно отстреливаются прежде всего именно старые ракеты.

Кремль начинал войну с 10-летним запасом крылатых ракет, а сейчас имеет лаг всего в несколько месяцев. Поэтому сейчас рашисты и держат интервал в две недели между очередными массовыми ракетными ударами. Ведь быстрее пополнять запасы крылатых ракет РФ не может.

Подвело российское "качество"

На этот раз решисты что-то "опоздали" – обычно атаку начинают утром, а 15 ноября стартовали вообще после обеда. Похоже, и здесь есть свое "технологичное" объяснение. Обычно для атак россияне используют "микс" из бомбардировщиков Ту-95МС (которые могут нести до 6 ракет) и Ту-160 (могут нести до 12 ракет).

В этот раз были только Ту-95МС в рекордном количестве – 14 самолетов за один вылет. И здесь может быть такое объяснение – похоже, бортовая аппаратура на Ту-160 в процессе подготовки к вылету "заглючила". Поэтому рашистским авиатехникам пришлось "перепаковывать" Х-101 и Х-555 в бомболюки на Ту-95МС. Почему орки в этот раз и "опоздали".

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Сколько массированных ударов еще впереди

Если считать на основе цифр из открытых источников, у РФ есть еще минимум 300 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555 + морские "Калибры". И этого, наверное, хватит еще на 3 – 4 таких массированных обстрела.

Поэтому россияне как подлый и коварный народ всегда найдут "повод" для очередного удара по Украине, чтобы порадовать свою кровожадную публику. Если, конечно, смогут выдерживать производственный цикл в две недели по крылатым ракетам.

Ведь дальше для них "окно возможностей" сужается. Если во время налетов 10 – 11 октября было сбито около 50% крылатых рашистов, то вчера – более 80%.

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